J2ロアッソ熊本は22日、大木武監督（63）が来季も続投すると発表した。来季で6年目を迎え、自身の持つクラブ最長記録を更新する。静岡県出身の大木監督は甲府や清水の監督などを経て、08〜10年に日本代表のコーチを務めた。京都や岐阜の監督などを経て20年、当時J3だった熊本の監督に就任。21年にJ3を制してJ2復帰を果たすと22年も4位に入り、J1参入プレーオフで決勝に進出。京都に引き分け、規定により悲願のJ1初昇格を逃した