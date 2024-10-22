まさかの間違いに苦言を呈している。韓国メディア『デイリースポーツ』は10月21日、「リンガードが日本でプレーしているだと？ 英メディアが無茶苦茶なミス」と題した記事を掲載。次のように伝えた。「英メディアが、KリーグのFCソウルのジェシー・リンガードが日本のJリーグでプレーしていると報道するという無茶苦茶なミスを犯した」記事は、英国の『GiveMeSport』がリンガードのKリーグ移籍について報じた際、「とんでも