【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は２１日、ロシアによる侵略が続くウクライナ情勢について協議した。北朝鮮がウクライナ戦線への派兵を準備しているとされる問題について、韓国とウクライナが派兵を事実と断じ、多くの理事国から懸念の声が相次いだ。ロシアは否定した。会合で、韓国の黄浚局（ファンジュングク）国連大使は、北朝鮮の特殊部隊約１５００人が露軍の艦船で露極東に移動した上で、「露軍の軍服と武