[２１日 ロイター] - 米複合企業ハネウェルは、人工知能（ＡＩ）技術と産業データとの融合に向けて米アルファベット傘下のグーグルと提携した。両社が２１日、発表した。ＡＩを搭載したツールを構築し、２０２５年からハネウェルの顧客に届ける予定だ。エンジニア、倉庫従業員、技術者などの作業の自動化に活用する。また、顧客の保守費用の削減、業務生産性の向上、従業員のスキルアップにもつなげたい考えだ。グーグルの高度