アジア株豪州株は7週間ぶりの大幅な下げ、全業種下落米インフレ再燃懸念に豪利下げ期待後退 東京時間11:07現在 香港ハンセン指数 20574.38（+95.92+0.47%） 中国上海総合指数 3273.27（+5.16+0.16%） 台湾加権指数 23446.88（-95.65-0.41%） 韓国総合株価指数 2580.45（-24.47-0.94%） 豪ＡＳＸ２００指数 8229.40（-114.99-1.40%） アジア株はまちまち。香港、上海は小幅高。中国