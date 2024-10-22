スペースXは日本時間2024年10月20日に、アメリカのカルフォルニア州にあるヴァンデンバーグ宇宙軍基地からファルコン9ロケットで、ワンウェブ衛星の打ち上げを実施しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ファルコン9（OneWeb 20）ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年10月20日14時13分【成功】発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：ワンウェブ衛星（OneW