1分間最強を決める格闘技大会「BreakingDown（ブレイキングダウン）」のCEOを務める元総合格闘家の朝倉未来は21日、自身のYouTube「ガチの朝倉未来」チャンネルを更新。12月8日に行われる「フライ級タイトルマッチ」でUFCデビューを飾る弟・朝倉海のセコンドにつくことを報告した。この報告に、ファンからは喜びの声が相次いでいる。 ■「行きますよ、もちろん」 動画内で未来は、海のデビュー戦と同日開催の「ブ