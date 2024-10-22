■この日松田は「スナック金スマ」で少年隊の「君だけに」を熱唱 【写真】松田元太と陣内智則のTJポーズショット第二弾 松田元太（Travis Japan）が個人Instagramで、陣内智則とのツーショットを公開した。 松田は、Travis Japanの“TJポーズ”をしながら「Travis Japan、トモノリジンナイ」というキメ台詞を言うことでお馴染み。そんな松田が、陣内智則本人と、10月18日に放送されたTBS系『中居正広の金曜日