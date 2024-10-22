Yuka Obayashi[東京 ２２日 ロイター] - アジア時間の原油先物は反落。米国務長官がパレスチナ自治区ガザの停戦に向けた外交を再開したほか、中国の需要の弱さが引き続き重しとなっている。００４６ＧＭＴ（日本時間午前９時４６分）時点で、北海ブレント先物１２月限は０．２６ドル（０．３％）安の１バレル＝７４．０３ドル。米ＷＴＩ先物１１月限は０．０２ドル安の７０．５４ドル。取引がより活発なＷＴＩ先物１２月限は０