【モデルプレス＝2024/10/22】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利が10月21日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／火曜深夜0時5分〜）に出演。新メンバー募集オーディション「timelesz project（タイプロ）」について語った。【写真】timeleszオーディション、メンバー自ら応募用写真の見本に◆佐藤勝利、新メンバー募集オーディションは「どれだけ納得してもら