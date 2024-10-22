石破茂首相が実行すべき経済政策とは--。帝京大学教授の軽部謙介氏、日本総研調査部主席研究員の河村小百合氏、BNPパリバ証券グローバルマーケット統括本部副会長の中空麻奈氏、ウェルスナビ代表取締役CEOの柴山和久氏の4人に聞いた。【画像】文藝春秋の座談会に出席した河村氏、軽部氏、中空氏、柴山氏◆◆◆財政再建から逃げるな軽部総裁選の過程で各候補が打ち出した経済政策は、すぐ他の候補から突っ込みが入って訂正した