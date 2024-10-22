タレントの中居正広が２１日、ＴＢＳの新番組「ＴＨＥＭＣ３」に出演。中居が、東野幸治、ヒロミと３人でＭＣを行う「日本一余計なお世話バラエティー」。手始めに、ＭＣ３人への印象を集めたアンケートを紹介した。ヒロミは、ミスターちん、デビット伊東と汲んでいたコントトリオ「Ｂ２１スペシャル」でデビュー。２２歳で番組ＭＣを務めるなど、ダウンタウン、ウッチャンナンチャンらとともにお笑い第三世代として破竹の