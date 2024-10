10月15日に日本でも発売となったSEVENTEENの12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」が、10月22日発表の最新オリコン週間アルバムランキング(2024年10月28日付)において初週売上41.0万枚で初登場1位を獲得した。ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」に続き、9作連続、通算13作目の1位獲得となり、海外アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」歴代1位の自己記録を更新した。初週売上41.0万枚は前作「17 IS RIGHT HERE」の初