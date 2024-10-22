芸者さんでお馴染み突然ですが「白粉」という漢字、読めますか？芸者さんなどが化粧に使う道具の一つです。気になる正解は…気になる正解は...正解は「おしろい」でした！わかりましたか？次回の漢字クイズもお楽しみに！【難読漢字】「御神酒」って読めますか？ 意外と読み間違ってるかも…