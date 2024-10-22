決済ソフトウェア大手のStripeが2024年10月21日に、ステーブルコインプラットフォームのBridgeを買収しました。具体的な取引額について両社は明かしていませんが、一部の海外メディアは「取引額は11億ドル(約1650億円)」と報じています。Fintech giant Stripe to buy crypto startup Bridge | Reutershttps://www.reuters.com/markets/deals/fintech-giant-stripe-buy-crypto-startup-bridge-2024-10-21/Stripe to buy stablecoin