USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.005.488.356.35 1MO11.947.6410.108.31 3MO10.926.789.887.46 6MO10.666.599.977.43 9MO10.536.579.977.52 1YR10.446.6110.037.62 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.758.146.24 1MO11.2310.498.31 3MO10.839.