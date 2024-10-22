17日に虚血性心疾患で亡くなった俳優の西田敏行さん（享年76）。関係者の悲しみの声が広がっている。18日には、西田さんと「五人会」を結成していた俳優仲間の松崎しげる（74）、柴俊夫（77）、田中健（73）が西田さんの自宅を弔問。田中はブログにこうつづった。【秘話】渡辺徹さんの死は美談ばかりではなかった…妻・郁恵さんを苦しめた「不倫と牛飲馬食」「若い頃からたくさん遊んで、歌って飲んでいました。たくさん西ヤンと
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