女優の橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）は２２日に、第１７話が放送された。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）１９９４年の回想シーン。両親の聖人（北村有起哉）と愛子（麻生久美子）は神戸の理髪店で働いている。その店でリラックスしている惣菜屋さんの佐久間美佐江（キムラ緑子）。美佐江は結（磯村アメリ）ら子どもたちにお惣菜をプレゼントし、