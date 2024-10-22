国分関信越は、「KANPAI POTATO 赤ワイン専用」「KANPAI POTATO 白ワイン専用」を2024年10月22日(火)より販売中です。 国分関信越「KANPAI POTATO 赤ワイン専用／KANPAI POTATO 白ワイン専用 国分関信越は、「KANPAI POTATO 赤ワイン専用」「KANPAI POTATO 白ワイン専用」を2024年10月22日(火)より販売中。 赤ワイン・白ワインそれぞれに合う味わいで、ワインとのマリアージュを楽しめます。またウェーブカット状の