三重テレビ放送の番組審議会が21日に開かれ、高校生が料理の腕前を競った「全国高校生ガストロノミー甲子園」の密着番組について審議されました。この番組は今年9月に放送されたもので、多気町にある大型商業施設VISON（ヴィソン）を舞台に、地元の相可高校をはじめ全国から集まった高校生料理人に密着した番組です。委員からは「高校生たちの真剣な様子や緊張感が伝わってきてとても良い番組だった」「優勝した相可高校に贈られた