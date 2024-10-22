【ニューヨーク時事】日本政府は２１日、核兵器廃絶に向けた決議案を国連総会第１委員会（軍縮）に提出したと発表した。提出は３１年連続で、今年の決議案では、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）のノーベル平和賞受賞決定に言及した。市川とみ子軍縮大使は記者会見で「受賞決定は極めて意義深いとの日本政府の見解を示した」と説明した。決議案は１１月上旬に同委を通過し、１２月上旬に総会本会議で正式に採択される