当時、30代前半だった女性教師は、放課後の教室や駐車中の車内で教え子の陰部を口に含んだり、弄んでいた。中1女子に2万円渡し性的暴行…逮捕されたロリコン維新元議員・椎木保容疑者は小中高の元教員21年前に勤務していた埼玉県西部の小学校で男子児童にわいせつな行為をしたとして、県教育委員会は17日、教育局に所属する課長級の女性職員（52）を懲戒免職処分にした。今年8月、被害男性から県教委に「性被害を受けた」と