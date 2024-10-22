信頼していた相手からの予想外の行動は、深い失望感を与えることがあります。今回は、特に注意すべき間違った行動と、それを正すためのアドバイスについて紹介します。思慮の足りない自己中心的な行動自分の欲望を優先し他人の感情を二の次にする行動は、結局は自分に返ってきます。他人といるときは、その場の雰囲気や他人の心情に配慮した行動を心がけましょう。コミュニケーションの基本を見落とす話し合いの中で自分の意見だけ