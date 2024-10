昨年10月のブラジル代表戦で左ひざ前十字靭帯断裂と半月板損傷の重傷を負ったネイマール。手術とリハビリを経て、1年ぶりに試合へ復帰した。サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するネイマールは、21日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのアル・アイン戦に途中出場。Welcome back, Neymar ♥️👏The 32-year-old Brazilian returns to the pitch 12 months after suffering an ACL tear ⚽ pic.tw