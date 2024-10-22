東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値150.84高値150.89安値149.09 153.26ハイブレイク 152.07抵抗2 151.46抵抗1 150.27ピボット 149.66支持1 148.47支持2 147.86ローブレイク ユーロドル 終値1.0815高値1.0872安値1.0811 1.0915ハイブレイク 1.0894抵抗2 1.0854抵抗1 1.0833ピボット 1.0793支持1 1.0772支持2 1.0732ロ&#12