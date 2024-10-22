華為技術（ファーウェイ）のスマートカー事業の責任者である余承東常務取締役は17日、2024コネクテッドカー大会で江淮汽車と提携して開発してきた「尊界」ブランドの自動車を11月の広州国際車展（広州モーターショー）で公開し、25年春に発売すると述べた。尊界シリーズは販売価格が100万元以上（約2100万円）の高級車ブランドという。中国メディアの上観などが伝えた。江淮汽車の項興初董事長（会長）は7月12日、第14回中国自動車