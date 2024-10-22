東京・渋谷区の複合施設で火事があり、作業員の男性がけがをしました。21日午前、渋谷区の「渋谷AXSH」の19階で火事がありました。警視庁によりますと、19階のバルコニーで別の階の工事で使ったスプレー缶のガス抜きをしていた際に火がついたということです。この火事で、男性作業員（40代）が左手に軽いやけどをしました。