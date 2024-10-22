大谷がインスタグラムを更新ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新。20日（同21日）にワールドシリーズ進出を決めた直後、スイート席で撮影したとみられるデコピンとの2ショットを公開した。大谷は「4 more」（あと4勝）と綴り、優勝直後の集合写真や、シャンパンファイトの写真、スイート席で愛犬のデコピンを抱え、球場を見つめる後ろ姿の写真もあった。大谷はグラウンドで優勝決定