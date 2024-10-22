ホワイトハウスの中庭に展示された高高度迎撃ミサイルシステム（ＴＨＡＡＤ）＝２０１９年７月、米首都ワシントン/Alex Brandon/AP（ＣＮＮ）オースティン米国防長官は２１日、米国がイスラエルに引き渡した高高度迎撃ミサイルシステム（ＴＨＡＡＤ＜サード＞）の「配備が完了」し、必要なときに使用できる状態だと述べた。オースティン氏はウクライナの首都キーウに同行した記者団に対し、ＴＨＡＡＤについて「我々はこれを非常に