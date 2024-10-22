【英国】 公共部門ネット負債（9月）15:00 予想172.0億ポンド前回137.0億ポンド（公共部門ネット負債) 【香港】 消費者物価指数（CPI）（9月）17:30 予想2.5%前回2.5%（前年比) 【カナダ】 鉱工業製品価格（9月）21:30 予想-0.6%前回-0.8%（鉱工業製品価格・前月比) 予想-1.5%前回-3.1%（原材料価格指数・前月比) 【米国】 リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00 予想-18.0前