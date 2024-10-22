ファンは待っていた、この笑顔！プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月21日の第1試合は渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）がオーラスに逆転の満貫をツモ。今期自身4戦目で初トップを獲得した。【映像】キラキラ笑顔で喜ぶ日向この試合は東家からBEAST X・鈴木大介（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、日向、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の並びで開始。東1局、日向はタンヤオ仕掛けで4000点の先制点をゲッ