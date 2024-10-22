＜10月21日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1476) ｉＳＪリート 東証ETF [ 1,756.0 | -0.22% ] (1499) ＭＸ高配ＭＮ 東証ETF [ 9,293.0 | -0.12% ] (1595) 農中Ｊリート 東証ETF [ 1,723.5 | -0.11% ] (2556) ＯｎｅＪリト 東証ETF [ 1,733.0 | -0.11