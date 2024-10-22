＜10月21日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,954.60（-27.15） 高値：39,119.67 安値：38,775.59 ■東証プライム 値上がり銘柄数：697 値下がり銘柄数：885 横ばい銘柄数：60 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,679.91（-9.07） 出所：MINKABU PRESS