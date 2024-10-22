＜10月21日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (100000018) 日経平均 [ 38,954.60 | -0.06% ] (1329) ｉＳ日経 東証ETF [ 40,570.0 | +0.14% ] (1330) 日興日経平均 東証ETF [ 40,510.0 | +0.22% ] (1333) マルハニチロ 東証プライム [ 3,028.0