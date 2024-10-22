＜10月21日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 8,560.0 | -0.63% ] (1399) 日興高配低ボ 東証ETF [ 2,201.0 | +0.02% ] (1420) サンヨーＨ 東証スタンダード [ 713.0 | +0.42% ] (1495) 日興アジリト 東証ETF [ 10,770.0 | +0.0