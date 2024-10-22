＜10月21日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1472) 野村４百Ｄイ 東証ETF [ 252.0 | +3.70% ] (1514) 住石ＨＤ 東証スタンダード [ 854.0 | +1.66% ] (155A) 情報戦略テク 東証グロース [ 550.0 | +2.99% ] (1563) グロースコア 東証ETF [ 2,288.0 | +