「BCNランキング」2024年10月7日〜13日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 8a(au)（Google）2位Pixel 8a(SoftBank)（Google）3位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）4位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）5位arrows We2 F-52E（FCNT）6位arrows We2 FCG02（FCNT）7位Pixel 8a(NTT docomo)（Google）8位razr 50s(Sof