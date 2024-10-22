22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の3万9140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 41760.06円ボリンジャーバンド3σ 40645.77円ボリンジャーバンド2σ 39531.49円ボリンジャーバンド1σ 39525.00円一目均衡表・転換線 39140.00円22日夜間取引終値 39092.00円5日移動平均 38954.60円21日日経平均株価現物終値 3