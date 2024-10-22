22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.0ポイント高の2688.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2841.68ポイントボリンジャーバンド3σ 2783.04ポイントボリンジャーバンド2σ 2724.40ポイントボリンジャーバンド1σ 2706.75ポイント一目均衡表・転換線 2689.30ポイント5日移動平均 2688.50ポイント22日夜間取引終値 26