22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の622ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 687.15ポイントボリンジャーバンド3σ 673.62ポイントボリンジャーバンド2σ 670.28ポイント200日移動平均 660.09ポイントボリンジャーバンド1σ 646.56ポイント25日移動平均 640.39ポイント75日移動平