【ニューヨーク時事】週明け２１日のニューヨーク債券市場では、来月５日の米大統領選を控えて財政赤字の拡大懸念が強まり、債券売りが加速した。長期金利の指標である１０年物米国債利回りが急上昇し、取引終盤に４．２０％と７月下旬以来、約３カ月ぶりの高水準を付けた。