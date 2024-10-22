寛和2年（986年）6月22日から寛弘8年（1011年）6月13日まで、約25年にわたり皇位にあった一条天皇（塩野瑛久）が、ついに崩御されました。最後の希望であった敦康親王（片岡千之助）の立太子は藤原道長（柄本佑）らによって踏みにじられ、失意の内に世を去っていきます。晴れて自分の孫である敦成親王（あつひら。のち後一条天皇）を皇太子に立てた道長ですが、中宮である娘・藤原彰子（見上愛）からは深く恨まれてしまいました。