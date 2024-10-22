モデルのヘイリー・ビーバー（27）は第1子の誕生後、「肉体的、精神的、感情的」に消耗する仕事は避けるようになったことを明かした。夫の歌手ジャスティン・ビーバー（30）との第1子ジャック・ブルース君を8月に出産したヘイリーは、無理しないように仕事に復帰していると明かしている。 【写真】生まれたばかりの第１子ジャック・ブルース君の足を投稿 ヘイリーは