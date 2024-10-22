食楽web 全国各地の魚介グルメが堪能できる『SAKANA＆JAPAN FESTIVAL（魚ジャパンフェス）2024 in お台場』が、11月1日～4日の4日間に渡って東京・お台場で開催されます。 『魚ジャパンフェス』は、累計来場者数が約190万人、今年2月の代々木公園、3月の大阪・扇町公園での開催で約40万人が来場するなど、日本最大級の魚介グルメフェスティバルとして大人気を博しています。 会場内では魚介を使った絶品料理を始め、