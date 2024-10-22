テレ東ほか・ドラマチューズ！「ウイングマン」（10月22日スタート・毎週火曜深夜24時30分〜）で、1980年代に一世を風靡（ふうび）した人気漫画の実写化に挑んだ坂本浩一監督が、原作者・桂正和の約40年越しの思いが詰まった“ウイングマンスーツ”に込められたこだわりについて語った。1983年から1985年にかけて「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された「ウイングマン」は、ヒーローに憧れる少年・広野健太が、描いたこと