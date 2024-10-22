女優の山本舞香が、MY FIRST STORYのボーカルHiroとの結婚を発表したのは、自身の誕生日である10月13日のこと。ところが、この結婚に対し、SNSでは祝福の声が寄せられる一方、異常とも思えるほど批判的なコメントが多いのだ。Xでは、「むちゃくちゃ離婚しそう」「何ヶ月で離婚するかな？」など、スピード離婚しそうだという書き込みが、結婚発表の日から毎日書き込まれている。その裏事情をスポーツ紙記者が明かす。「Hiroは