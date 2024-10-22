異次元緩和の罪と罰（山本謙三、講談社）ロジックツリー入門（羽田康祐、ＰＨＰ研究所）金利を考える（翁邦雄、筑摩書房）ホワイトカラー消滅（冨山和彦、ＮＨＫ出版）「好き」を言語化する技術（三宅香帆、ディスカヴァー・トゥエンティワン）生成ＡＩで世界はこう変わる（今井翔太、ＳＢクリエイティブ）なぜ働いていると本が読めなくなるのか（三宅香帆、集英社）学力喪失（今井むつみ、岩波書店）等身大の定年後（奥田祥子、光