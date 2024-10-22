[２１日 ロイター] - イラン国連代表部は２１日、バイデン米大統領がドイツを先週訪問した際の発言について、「イスラエルのイランに対する違法な軍事攻撃の黙認と明確な支持」を示すものだったとして非難した。国連安全保障理事会に宛てた書簡で「米国はイスラエルによるイランへの攻撃を扇動し、可能にするその役割と、地域や世界の平和と安全への壊滅的な影響について、全責任を負うことになる」と主張した。バイデン氏はド