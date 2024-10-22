［エルサレム２１日ロイター］ - イスラエル軍は２１日、レバノンの首都ベイルートの主要公立病院近くに攻撃を行った。保険当局によると、この攻撃で子ども１人と大人３人が死亡、２４人が負傷した。レバノンに拠点を置く親イラン武装組織ヒズボラがベイルートの病院に建設した地下壕に数億ドル相当の現金と金塊を隠していると主張している。２１日未明には、ベイルートのラフィク・ハリリ大学病院付近にイスラエルの空爆