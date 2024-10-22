国連女性差別撤廃委員会の日本政府に対する審査=2024年10月17日、スイス・ジュネーブの国連欧州本部、朝日新聞社 国連女性差別撤廃委員会の日本に対する審査が10月17日、スイス・ジュネーブの国連欧州本部で行われた。委員会は2003年、09年、16年に続き、今回も選択的夫婦別姓制度の導入の必要を指摘した。日本側は「国民の理解が必要」という従来の回答を繰り返した。自民党総裁選で制度導入に積極的な姿勢を示してい